Янукович відзначає суттєвий прогрес у газових переговорах з Росією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає суттєвий прогрес у газових переговорах між Україною і Росією.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

У повідомленні наголошується, що під час зустрічі між президентами України та Росії, а також прем`єр-міністром Росії, що відбулася в підмосковній резиденції "Завидово", було обговорено широке коло питань двостороннього співробітництва між двома державами , зокрема, і питання співробітництва в сфері транзиту постачання газу в Україну.

"В ході переговорів досягнуто суттєвого прогресу, що дає підстави сподіватися на досягнення найближчим часом конкретних результатів в інтересах обох країн", - наголосив Президент України.

Також під час зустрічі прийнято рішення про проведення в жовтні в Україні чергового засідання Міждержавної україно-російської комісії.