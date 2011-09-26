Гриценко: передача «Київенерго» приватним особам становить загрозу нацбезпеці

Лідер партії «Громадянська позиція», голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО направив офіційний депутатський запит голові КМДА Олександру ПОПОВУ з вимогою надати інформацію щодо власників, тарифів і витрат «Київенерго», а також перевірити законність передачі компанії приватним особам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, спроба передати публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Київенерго» приватним особам становить загрозу не тільки добробуту киян, а й національній безпеці країни.

Він зазначив, що 28 квітня 2011 р. депутати Київської міської ради у першому читанні підтримали рішення передати ПАТ «Київенерго» приватним власникам.

«Планується провести відчуження «Київенерго» на користь «Донбаської паливно-енергетичної компанії». Мене, як народного депутата і громадянина, вкрай тривожать умови, на яких КМДА планує передати приватній структурі важелі управління підприємством стратегічного значення», - йдеться у запиті.

А.ГРИЦЕНКО звертає увагу на те, що попри світову практику концесійних відносин, строк концесії становить 49 років, замість 15-20 років, як прийнято в країнах Європи та США. Крім того, викликає подив низька оцінка вартості компанії у 116 млн. доларів, в той час як загальний оборот «Київенерго» за минулий рік становить 1 млрд. доларів.

А.ГРИЦЕНКО також виступає категорично проти включення у вартість тарифу для населення суму вкладених у «Київенерго» інвестицій.

«Це неприйнятно і дискримінаційно. Таке «інвестування» спровокує негативну реакцію споживачів теплової та електричної енергії в столиці, - переконаний А.ГРИЦЕНКО. – Причому ці непрозорі, закриті та об’єктивно невигідні киянам процеси, попри розрекламовану київською владою «гласність», відбуваються без будь-якого публічного обговорення».