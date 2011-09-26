Eneco Wind Energy інвестує 793 млн. євро у ВЕС в Херсонській області

Компанія Eneco Wind Energy Investment Fund Ltd (Греція) має намір інвестувати в будівництво вітроелектростанцій у Херсонській області 793 млн. євро.

Про це під час інвестфоруму «Таврійські горизонти» повідомила директор з розвитку ТОВ «Енеко-Україна» (Сімферополь, дочірня фірма Eneco Wind Energy Investment Fund Ltd) Ольга ТКАЧЕНКО, передає регіональне інтернет-видання «Площа Свободи».

«Обсяг інвестицій, в першу чергу - будівництва вітрових станцій потужністю 380 МВт, запланований в обсязі 553 млн. євро, всього ж плануємо інвестувати 793 млн. євро», - сказала О.ТКАЧЕНКО.

За її словами, тільки 30% від вказаної суми будуть спрямовані на придбання вітрогенераторів і супутнього обладнання. Все інше піде на будівельні роботи, в тому числі, і на будівництво доріг.

О.ТКАЧЕНКО зазначила, що реалізація проекту дозволить покрити потреби в електроенергії для 257 тис. побутових споживачів області.

«Проект дасть можливість економити 168 млн. кубометрів газу на рік. Крім того, щорічні відрахування до бюджетів усіх рівнів становитимуть близько 235 млн. грн. », - повідомила О.ТКАЧЕНКО.

Вона також зазначила, що на етапі будівництва проект забезпечить створення 250 робочих місць, після введення ВЕС в експлуатацію на них будуть зайняті 50 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Херсонська облдержадміністрація і «Енеко-Україна» попередньо погодили можливість передачі в оренду під будівництво ВЕС п`яти ділянок у Новотроїцькому (поблизу Захарівна, 200 га), Генічеському (недалеко від Генічеська, 175,2 га), Каланчацькому (Каланчак, 241, 1 га) Голопристанському (Очаківське, 200 га) і Чаплинському (Іванівка, 310,6 га) районах. Сумарна потужність вітроелектростанцій, які будуть побудовані на вибраних ділянках, за заявами керівництва грецької компанії, складе до 600 МВт.