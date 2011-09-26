«Енергоінвест» ввів в експлуатацію першу чергу Слобода-Бушанської СЕС

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне підприємство «Енергоінвест» (Вінниця) ввело в експлуатацію першу чергу Слобода-Бушанської СЕС у Вінницькій області встановленою потужністю 250 кВт.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, сонячна електростанція розташована поблизу Слобода-Бушанської ГЕС (Ямпільський район).

Нагадаємо, інсталятором проекту будівництва СЕС є компанія «Рентехно», постачальником обладнання - ізраїльська компанія Sunelectra. За даними «Рентехно», монтаж другої черги станції потужністю 321,5 кВт планують завершити в перших числах жовтня. Загалом проект розрахований на інсталяцію сонячних панелей піковою потужністю 1,8 МВт.

Національна комісія регулювання електроенергетики в четвер, 22 вересня, у зв`язку з введенням «Енергоінвест» нових генеруючих потужностей скоригувала сумарну потужність її генобладнання до 13,65 МВт. Крім того, регулятор дозволив компанії реалізовувати електроенергію за «зеленим» тарифом, який щомісяця встановлюється комісією для наземних сонячних електростанцій (для вересня - 533,54 коп. За 1 кВт/год без ПДВ).

Довідка УНІАН. Компанія "Енергоінвест" експлуатує 11 малих ГЕС у Вінницькій області на річках Мурафа, Південний Буг і Соб, 1 - у Львівській області на річці Стрий та 1 - в Івано-Франківській області на річці Прут, сумарна потужність цих ГЕС - 13,1 МВт.

«Рентехно» займається впровадженням комплексних інженерних рішень з використанням технологій енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. З 2009 року "Рентехно" розвиває напрямок сонячної енергетики під брендом SolarUA.