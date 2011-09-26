«Чорноморнафтогаз» ввів в експлуатацію нову свердловину

ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АР Крим) ввело в експлуатацію четверту свердловину на новій платформі БК-1 на Архангельському газовому родовищі в північно-західній частині шельфу Чорного моря.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Згідно з повідомленням, обсяг видобутку на новій свердловині становить близько 50 тис. куб. м газу на добу. Свердловина підключена до підводного газопроводу.

Після введення в експлуатацію нової свердловини добовий відбір з платформи БК-1 досяг 170 тис. куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц.р. «Чорноморнафтогаз» увів у експлуатацію першу свердловину на платформі БК-1 і почав промисловий видобуток газу на цій платформі.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці й видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: за природним газом – 58,56 млрд. куб. м, за газовим конденсатом – 1231 тис. тонн, за нафтою – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України».