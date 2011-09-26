Alfa Capital Holdings сконцентрувала 9,9% британської Regal Petroleum

Компанія Alfa Capital Holdings Ltd (Кіпр), що входить у фінансово-промисловий консорціум "Альфа-Груп" (Росія), придбала 9,9177% акцій компанії Regal Petroleum plc (Великобританія), яка володіє нафтогазовими активами в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Regal, розміщеному на Лондонській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, безпосередніми власниками 9,9% пакета (31,8 млн. акцій) виступає «Альфа-Банк» (Росія) і компанія ABH Financial Limited (Кіпр) - материнська компанія банківського холдингу "Альфа-Капітал".

Нагадаємо, контрольний пакет Regal Petroleum plc належить компанії Energees Management ltd (Кіпр), що входить до групи "Смарт-холдинг" Вадима Новинського.

У березні 2011 року «Смарт-холдинг» через компанію Energees Management завершив операцію з придбання контрольного пакета акцій Regal Petroleum.

У серпні Regal Petroleum відновила видобуток вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському (MEX-GOL) і Свиридівському (SV) газоконденсатних родовищах у Полтавській області.

Довідка УНІАН. Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом довжиною 13,2 км, що з`єднує підприємство із системою магістральних газопроводів.

Основними нафтогазовими активами Regal є Мехедівсько-Голотовщинське (MEX) і Свиридівське (SV) газоконденсатні родовища (Полтавська обл.).