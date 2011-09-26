Україна і Росія домовилися про перегляд газових контрактів
19:15, 26 вересня 2011Енергетика
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Україна і Росія досягли домовленості про перегляд газових контрактів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з делегацією іспанських сенаторів.
«Нам нарешті вдалося досягти домовленості з Росією про перегляд контрактів», - сказав М.АЗАРОВ, інформуючи сенаторів про результати переговорів президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА й прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА 24 вересня.
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