Росія погодилася на створення тристороннього консорціуму з управління ГТС за участю ЄС

Росія погодилася на створення з Україною тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з делегацією іспанських сенаторів.

«Росія погодилася з нами щодо створення тристороннього консорціуму за участю ЄС. Це, безумовно, підвищить надійність нашої газотранспортної системи і створить можливість для Європи безперебійно одержувати газ», - сказав М.АЗАРОВ, інформуючи сенаторів про результати переговорів президентів України і Росії й прем`єр-міністра РФ 24 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня у Росії відбулися переговори Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом і прем`єром РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і Володимиром ПУТІНИМ.