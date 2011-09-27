КМУ перерозподілив Міненерговугілля 50 млн.грн. на погашення боргу за електроенергію

Кабінет міністрів України спрямував у 2011 році Міністерству енергетики і вугільної промисловості 50 млн. грн. на реструктуризацію вугільної і торфовидобувної промисловості, зокрема на погашення заборгованості за спожиту в минулих періодах електричну енергію в сумі 541 млн. грн.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №905 від 26 вересня ц.р., обнародуваному на урядовому порталі.

Згідно з документом, кошти із загального фонду державного бюджету, передбачені Міненерго вугілля на 2011 рік, були перерозподілені шляхом зменшення витрат на 50 млн. грн. за програмою “Технічне переоснащення державних вугле- і торфовидобувних підприємств, зокрема через здешевлення кредитів, одержаних у 2010-2011 роках, а також фінансування програми реновації гірничошахтного устаткування”.