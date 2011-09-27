У Київській області без газопостачання залишилось 7 населених пунктів

У Київській області, поблизу міста Бориспіль, на відкритій місцевості біля залізничної колії Південно-Західної залізниці, під час неузгоджених робіт з укладання кабелю працівниками ТОВ „Спецбуд” (Київ) о 15.00 було пошкоджено підземний магістральний газопровід Шебелинка-Полтава-Київ (діаметр 720 мм тиск 40 атм).

Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок пошкодження без газопостачання залишилося 7 населених пунктів (близько 3 тис. осіб).

О 15.30 з метою забезпечення безпеки проведення відновних робіт було тимчасово перекрито рух залізничного транспорту на ділянці Бориспіль-Баришівка, перевезення пасажирів компенсовано додатковими 23 автобусами.

О 17.30 аварійними бригади Яготинського та Боярського лінійних відділів управління магістральних газопроводів перекрито засувки на газопроводі та після повного відводу газу з магістралі проводяться роботи із заміни пошкодженої ділянки труби.

Рух залізничного транспорту відновлено о 9.00 27 вересня, газопостачання буде відновлено у другій половині дня.

До ліквідації аварії залучено 20 одиниць техніки та 87 чоловік особового складу.

На місці події розгорнуто штаб з ліквідації ситуації і працює оперативна група МНС України.