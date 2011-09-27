Газпром спростовує заяву, що Україна та РФ домовилися щодо ціни газу

Домовленості про зміни умов контрактів між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" поки немає, хоча позиції сторін зблизились.

Про це заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ, передає Бі-Бі-Сі.

"На даний момент жодних домовленостей про зміну умов контрактів між "Газпромом" і "Нафтогазом" немає. Разом з тим на переговорах, що відбулися у минулі вихідні, позиції з питань газової співпраці вдалося зблизити. Попереду ще дуже велика робота. Переговори будуть продовжені, у тому числі й цього тижня", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів переговори з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єром Володимиром ПУТІНИМ.

25 вересня прес-служба Кремля повідомила про досягнення істотного прогресу на переговорах Росії та України про ставку на транзит газу.

25 вересня Президент України В.ЯНУКОВИЧ також відзначив суттєвий поступ у газових переговорах між Україною і Росією.

26 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна і Росія досягнули домовленості про перегляд газових контрактів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється щоквартально. Ціна імпортного природного газу для України у І кварталі 2011 року складала близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.