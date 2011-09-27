Азаров: Ще зарано говорити про конкретну ціну газу

Ще зарано говорити про конкретну нову ціну на газ для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу.

«Говорити про ціну зараз зарано. Орієнтири є, ми до цих орієнтирів рухатимемося», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що орієнтири щодо ціни на газ є прийнятними для України, хоча, за словами глави уряду, ще мають пройти переговори.

«Ми вважаємо, що наші партнери мають уважно вислухати наші аргументи, але, у принципі, російська сторона в особі президента і прем`єр-міністра на переговорах з нашим президентом, на мій погляд, зайняла досить конструктивну позицію. І ця конструктивна позиція дає нам право думати про те, що ми, нарешті, досягнемо взаємно прийнятних результатів», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, 24 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів переговори з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єром Володимиром ПУТІНИМ.

25 вересня прес-служба Кремля повідомила про досягнення істотного прогресу на переговорах Росії і України про ставку на транзит газу.

25 вересня Президент України В.ЯНУКОВИЧ також відзначив істотний прогрес у газових переговорах між Україною і Росією.

26 вересня М.АЗАРОВ заявив, що Україна і Росія досягли домовленостей про перегляд газових контрактів.

Також, за словами М.АЗАРОВА, Україна розраховує у жовтні завершити переговори з Росією про перегляд ціни на газ.

«Ми ставимо перед собою завдання у жовтні місяці закінчити всю цю роботу (щодо перегляду газових контрактів – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що наміри уряду закінчити переговори щодо перегляду ціни на газ у жовтні пов`язані з тим, що у цей період йде формування економічних показників і бюджету на 2012 рік. «У 2012 рік ми маємо вже увійти з упевненістю щодо такого надзвичайно важливого показника, як ціна на газ, умови поставок газу, транспортування газу. Ми не можемо входити так невизначено, як увійшли, наприклад минулого року. І ви знаєте, до якого величезного колосального збитку для країни призвела ця ситуація», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр відзначив, що дуже задоволений конструктивним підходом російської сторони у переговорах про ціну на газ. «Хотілося б, щоб такий ритм і темп зберігся», - відзначив глава уряду.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 до 2019 року; про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 року.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м.