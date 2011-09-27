Україна і Росія розглядають первинний варіант газового консорціуму - джерело

Україна і Росія розглядають можливість реалізації первинного варіанту створення тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю компаній країн Євросоюзу.

Про це УНІАН стало відомо від джерел з російської сторони, інформованих про результати переговорів президентів України і Росії і прем`єра РФ 24 вересня.

«На сьогодні день розглядається первинний варіант тристороннього консорціуму», - повідомило УНІАН джерело.

Довідка УНІАН. Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України створений відповідно до домовленостей, зафіксованих у заяві президентів Росії і України про стратегічну співпрацю в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також міжурядової угоди від 7 жовтня 2002 року.

Засновницькі документи про створення ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України» за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» були підписані 29 жовтня 2002 року.

Передбачалася також можливість участі Німеччини в консорціумі.

У квітні 2007 року німецька компанія E.ON Ruhrgas AG заявила про готовність брати участь у газотранспортному консорціумі в тристоронньому форматі з Україною і Росією.