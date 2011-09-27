«Газпром»: до 2030 р. наша частка на європейському ринку становитиме більш як 30%

Москва. У російському «Газпромі» прогнозують, що до 2030 року його частка на європейському ринку становитиме більш як 30%.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації російської газової компанії, про це у Южно-Сахалінську під час XV Міжнародної конференції «Нафта і газ Сахаліну 2011» сказав заступник голови правління «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«У цілому «Газпром» прогнозує, що до 2030 року його частка на європейському ринку має становити більш як 30%, на ринку Північно-Східної Азії — десь 13%. При цьому до кінця даного періоду частка Групи «Газпром» у галузі СПГ (скрапленого природного газу - УНІАН) становитиме близько 14% світового ринку», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що, незважаючи на бурхливу дискусію європейського співтовариства про ризики залежності від російського газу, саме «Газпром» часто приходить на допомогу у разі перебоїв з поставками енергоресурсів. Зокрема, компанія неодноразово задовольняла додаткові заявки Туреччини при припиненні поставок газу з Ірану. Після катастрофи на атомній електростанції «Фукусіма» компанія поставила до Японії додаткові 325 тис. тонн скрапленого природного газу (СПГ). «Газпром» має намір стежити за розвитком ситуації і надавати посильну допомогу Японії в пом`якшенні наслідків катастрофи. Припинення поставок газу з Лівії до Італії поточного року було практично повністю компенсовано російським газом, додав він.

О.МЕДВЕДЄВ також підкреслив, що події у низці країн Близького Сходу і Північної Африки, охоплених рухами протесту, найгострішими внутрішніми, зокрема, військовими конфліктами, вчергове підтверджують важливість гарантованого забезпечення надійних, безперебійних поставок газу та інших енергоресурсів на міжнародні ринки.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, країни Європи сьогодні залишаються для «Газпрому» основним ринком збуту газу. Компанія диверсифікує маршрути експорту газу споживачам Євросоюзу. Успішно реалізуються проекти «Північний потік» і «Південний потік».

«Разом з тим, східний напрям стає вкрай привабливим для розвитку газового бізнесу «Газпрому». Масштаби проектів компанії на Далекому Сході - такі, що «Південний потік» порівняно з ними, це середній за обсягами капіталовкладень проект. Зростання потреб у газі сходу нашої країни і країн Азії дозволять компанії глобалізувати торгівлю, і зменшити залежність від окремих клієнтів», — підкреслив він.

Зокрема, за словами, О.МЕДВЕДЄВА, ринок природного газу Китаю має високий потенціал розвитку. Очікується, що до 2030 року попит Китаю на газ перевищить європейські показники. Це відкриває цілком конкретні перспективи для поставок російського газу навіть у разі, якщо Китай досягне успіхів у видобутку сланцевого газу. За його словами, в даний час «Газпром» працює над організацією трубопровідного експорту газу по двох коридорах поставок об`ємом до 68 млрд. куб. м.

«Переговори йдуть довго і нелегко, проте досягнуто значний прогрес. Підписання контракту купівлі-продажу газу з Китаєм може відбутися до кінця 2011 року. Після цього можна буде розпочати будівництво необхідних транспортних потужностей і розпочати поставки наприкінці 2015 року», — сказав О.МЕДВЕДЄВ.