США виділять Україні 60 млн. дол. за відмову від збагаченого урану

США виділять Україні 60 млн. дол. на роботи, пов`язані з вивезенням високозбагаченого урану, і на створення науково-дослідної установки на низькозбагаченому паливі.

Відповідний меморандум у понеділок, 26 вересня, у Нью-Йорку підписали державний секретар США Гілларі КЛІНТОН і міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, зазначається у повідомленні Держдепартаменту США.

У рамках меморандуму США, зокрема, зобов`язалися надати Україні фінансову і технічну допомогу на ліквідацію високозбагаченого урану і модернізацію цивільних ядерних дослідницьких установок.

Сторони домовилися, що будівництво нового дослідницького центру розпочнеться у березні 2012 року. Введення об`єкту в експлуатацію очікується в 2014 році.

У повідомленні наголошується, що дослідницька установка буде здатна виробляти більш як 50 різних медичних ізотопів для лікування раку та інших захворювань.

«Ми вже добилися значного прогресу у досягненні цих спільних цілей. Україна вже позбавилася значної частини високозбагаченого урану і планує завершити цей процес на початку наступного року, Сполучені Штати добилися значного прогресу у реалізації проекту джерела нейтронів і чекаємо, що робота над створенням новаторського центру розпочнеться в Україні найближчими місяцями», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2010 року у США Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за наслідками зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від всього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну і фінансову допомогу з цього питання з боку Сполучених Штатів.