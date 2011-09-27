Директором «ДПЕК. Нафтогаз» призначено екс-менеджера російської «Новатек»

ДПЕК призначила директором «ДПЕК. Нафтогаз» екс-гендиректора дочірньої компанії російського газового холдингу «Новатек» - «Новатек-Таркосаленефтегаз» Ігоря ЩУРОВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як повідомляв УНІАН, у травні приватний енергохолдинг ДПЕК вирішив створити дочірню компанію "ДПЕК Нафтогаз" для участі у видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного та Азовського морів в рамках раніше створеної компанії Vanco Prykerchenska Ltd (Британські Віргінські острови).

Компанія також планує здійснювати видобуток сланцевого газу і газу (метану) на вугільних родовищах.

Довідка УНІАН. ДПЕК управляє енергетичними активами System Capital Management (м. Донецьк).

100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.