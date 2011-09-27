Ідея зі створення консорціуму для управління ГТС України не є пріоритетною - Міллер

Москва. Ідея зі створення консорціуму для управління ГТС України не є пріоритетною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР сказав журналістам у Москві.

Зокрема, відповідаючи на запитання про створення консорціуму з управління ГТС України, О.МІЛЛЕР заявив, що «ця ідея не належить до числа пріоритетних».

Окрім цього, коментуючи хід переговорів щодо газу з Україною, він відзначив, що «контрольний пакет акцій «Газпрому» належить державі, і ми реалізуємо всі міжурядові домовленості, але вони мають бути доведені до логічного завершення і належним чином оформлені».

«На даний час між «Газпромом» і «Нафтогазом» діють контракти на транзит і на поставку газу до 2019 року, ми працюємо суворо за цими контрактами, і жодних інших документів або угод на сьогодні немає», - підкреслив він.

Водночас О.МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» відкритий до діалогу і пошуку компромісів.

«Ми чекаємо делегації України для проведення переговорів цього тижня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що Росія погодилася на створення з Україною тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю Європейського Союзу.

Довідка УНІАН. Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України створено відповідно до домовленостей, зафіксованих у заяві президентів Росії і України про стратегічну співпрацю у газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також міжурядової угоди від 7 жовтня 2002 року.

Засновницькі документи про створення ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України» за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» були підписані 29 жовтня 2002 року.

Передбачалася також можливість участі Німеччини у консорціумі.

У квітні 2007 року німецька компанія E.ON Ruhrgas AG заявила про готовність брати участь у газотранспортному консорціумі у тристоронньому форматі з Україною і Росією.