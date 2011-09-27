Держгеонадр затвердила склад Наглядової ради НАК «Надра України»

Державна служба геології і надр України наказом від 23 вересня затвердила персональний склад наглядової ради НАК «Надра України».

Про це сказано в повідомленні НАК, розміщеному у системі розкриття інформації ДКЦБФР.

Згідно з повідомленням, до складу Наглядової ради увійшли чиновники Держгеонадр: голова відомства Едуард СТАВИЦЬКИЙ, начальник юридичного відділу Олег МИРГОРОДСЬКИЙ, головний фахівець з питань протидії корупції Володимир ДРОБОТЯ, начальник управління економіки і фінансів Юрій ТРЕТЯК, а також керуючий справами відомства Олександр ЩУКІН.

Головою Наглядової ради призначено Е.СТАВИЦЬКОГО, його заступником – Олега МИРГОРОДСЬКОГО.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія «Надра України» створена відповідно до Указу Президента України № 802 від 14 червня 2000 року «Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами у галузі геології» з метою поліпшення забезпечення потреб України у корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.