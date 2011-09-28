Єрокомісія провела обшуки в "дочках" Газпрому

"Газпром" має намір в середу, 28 вересня, виступити з офіційною заявою з приводу обшуків в штаб-квартирах своїх європейських дочірніх компаній, в даний час компанія аналізує ситуацію, повідомив агентству "Прайм" офіційний представник холдингу Сергій Купріянов.

"Ми аналізуємо ситуацію, офіційну заяву зробимо в середу", - сказав він.

Раніше прес-секретар дочірньої компанії російського "Газпрому" - Gazprom Germania - повідомив, що представники Єврокомісії проводять обшук в берлінському представництві "дочки".

Як повідомляє видання Wirtschaftswoche, компанію звинувачують в цінових змовах і зловживанні положенням на ринку.

У свою чергу MarketWatch передає, що обшуки також пройшли в дочірній компанії "Газпрому" в Чехії - Vemex.

В цілому Єврокомісія провела перевірки в компаніях газової галузі за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства Євросоюзу відразу в 10 країнах, передає РІА “Новости”.