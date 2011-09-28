Ціна нафти зросла через побоювання дефолту в єврозоні

На світових торгах в середу, 28 вересня, ціни на нафту зростають після різкого зростання на 3-5% напередодні на тлі побоювань інвесторів, що зусиль урядів єврозони і, зокрема, німецької, може не вистачити для виведення Греції з боргової кризи.

Зокрема, вартість листопадових ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже зросла на 4,21 долара, або на 5,3% - до 84,45 долара за барель.

Ціна листопадових ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 3,19 долара, або на 3,1% - до 107,13 долара за барель.

Незважаючи на заяву бундесканцлера ФРН Ангели Меркель про готовність найбільшої європейської економіки допомогти Греції, зберігаються розбіжності щодо умов надання країні додаткових субсидій в 109 мільярдів євро. Сім з 17 членів зони єдиної європейської валюти вважають, що приватним кредиторам доведеться списати країні більший обсяг боргів, ніж передбачалося раніше, передає Bloomberg.