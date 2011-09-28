«Нафтогаз» просить суд задовольнити позов до Тимошенко

НАК «Нафтогаз України», який виступає у судовому процесі над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО цивільним позивачем, просить суд задовольнити позов щодо компенсації збитків у розмірі 1,516 млрд. грн., завданих компанії внаслідок підписання у 2009 році газових контрактів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час судових дебатів заявив представник цивільного позивача Вадим КУНИЦЬКИЙ.

«НАК «Нафтогаз України» просить цивільний позов задовольнити і відшкодувати на користь Національної акціонерної компанії 1 млрд. 516 млн. грн.», - сказав В.КУНИЦЬКИЙ.

Під час свого виступу представник цивільного позивача зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО не мала права одноосібно підписувати директиви НАК «Нафтогаз України» для проведення переговорів, ставити на них печатку Кабінету міністрів без їх колегіального розгляду і затвердження на засіданні Кабінету міністрів.

Після виступу представника цивільного позивача головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ запропонував захисникам екс-прем’єра визначитися з послідовністю своїх виступів у судових дебатах.

Р.КІРЄЄВ зазначив, що відповідно до ст. 318 Кримінально-процесуального кодексу, встановлений такий порядок, згідно з яким першими у судових дебатах мають виступати захисники, а підсудний виступає останнім.

Натомість захисник Олександр ПЛАХОТНЮК заявив, що згідно з порядком, про який домовилися захисники і Ю.ТИМОШЕНКО, екс-прем’єр буде виступати першою.

«Самовільна зміна порядку участі у судових дебатах не передбачена законом. Спочатку виступають захисники, а потім підсудна. Саме така послідовність передбачена законом», - підкреслив Р.КІРЄЄВ.

Ю.ТИМОШЕНКО розцінила таке рішення судді як чергову спробу позбавити її слова.

Але незважаючи на репліку екс-прем’єра, суддя надав слово її захиснику Юрію СУХОВУ, після якого виступатимуть Олександр ПЛАХОТНЮК, Микола СІРИЙ та Ю.ТИМОШЕНКО.