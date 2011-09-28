Кабмін поки не направляв до ФДМУ розпорядження про приватизацію держпакетів енергокомпаній - джерело

Кабінет Міністрів України поки що не направляв до Фонду державного майна України (ФДМУ) розпорядження, яким повинні були бути затверджені умови приватизації держпакетів акцій "Західенерго" і "Київенерго".

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

На думку джерела, очевидно, цим пояснюється той факт, що, як очікувалося, сьогодні Фондом держмайна не були оголошені конкурси з продажу держпакетів акцій цих двох компаній.

Як повідомляв УНІАН, голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО 21 вересня заявив, що Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив умови приватизації 25% держпакета акцій "Київенерго" і 45,1% "Західенерго".

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня ц.р. голова ФДМУ О.РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 року.