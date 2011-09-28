«Газпром» готовий сприяти при проведенні інспекцій своїх компаній в ЄС – заява компанії

Москва. «Газпром» готовий сприяти при проведенні інспекцій своїх компаній в ЄС.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«ВАТ «Газпром» надасть всю необхідну і таку, яка перебуває в рамках вимог законодавства, підтримку для проведення інспекцій і вже проінструктувало керівників дочірніх і залежних компаній про необхідність надання сприяння виконанню законних вимог перевіряючих. Компанії, як і раніше, вживатимуть всіх заходів, щоби повністю виконувати свої контрактні зобов`язання перед клієнтами», - йдеться в заяві.

Наголошується, що ВАТ «Газпром» постійно відкрите для діалогу з владою країн-членів ЄС і Європейською комісією, проте не було інформоване про наявність якихось претензій і, отже, не могло запропонувати співпрацю, здатну врегулювати всі можливі питання.

«Газпром» сподівається, що «в процесі повторної перевірки, яка проводиться Європейською комісією, суворо дотримуватимуться права і законні інтереси «Газпрому» і компаній групи «Газпром». «Газпром» залишає за собою всі свої права».

Також ВАТ «Газпром» зазначає, що сам по собі факт перевірки не означає якогось визнання порушення антимонопольного законодавства або звинувачення в ньому.

Наголошується, що «Газпром», будучи піонером лібералізації європейських ринків, завжди був і залишається прихильником конкуренції на ринку газу. ВАТ «Газпром» завжди приділяло велику увагу дотриманню всіх норм міжнародного права і законодавства в країнах, де група «Газпром» здійснює свою діяльність. Умови контрактних взаємовідносин «Газпрому» з покупцями визначаються міжнародно-правовими зобов`язаннями, комерційною доцільністю та умовами ринку і ґрунтуються на принципах рівних партнерських відносин і повної відповідності цих відносин застосовному праву.

У заяві нагадується, що 27 вересня з ініціативи Європейської комісії в офісах дочірніх і залежних компаній ВАТ «Газпром» у Центральній і Східній Європі, а також в офісах деяких європейських покупців ВАТ «Газпром» відбулися несподівані інспекції, спрямовані на перевірку дотримання конкурентного законодавства ЄС.