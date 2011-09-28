Кабмін затвердив перелік енергоефективного обладнання без податку на прибуток

Кабінет міністрів України затвердив перелік енергоефективної та енергозберігаючої продукції вітчизняних підприємств, реалізація якої частково звільнятиметься від стягнення податку на прибуток.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єра-міністра - міністра економічного розвитку та торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, з посиланням на відповідну постанову, прийняту на засіданні уряду в середу.

Рішенням, зокрема, закріплюється перелік обладнання власного виробництва, 80% прибутку підприємств від продажу якого на території України звільняється від оподаткування.

До переліку увійшли 32 види товарів, зокрема, двигуни внутрішнього згорання, що працюють із використанням біодизеля, котли й газогенератори з ККД 80-85% і вище, що працюють із використанням біомаси. Йдеться також про установки для виробництва біогазу, гідротурбіни для малих гідроелектростанцій, сонячні колектори і фотоелектричні перетворювачі з високим ККД, вітрогенератори, теплонасоси різних типів, газотурбіни, світлодіодні освітлювальні прилади, спеціальні теплоізоляційні матеріали - флоат-скло, піноскло тощо.

А.КЛЮЄВ зазначив, що ухвалення цього рішення стимулюватиме розвиток в Україні власного виробництва високотехнологічного енергоефективного обладнання.

Перший віце-прем`єр-міністр зазначив, що в майбутньому перелік може доповнюватися іншими типами матеріалів, обладнання або комплектуючих, які використовуватимуться в енергоефективних проектах або у виробництві енергії з відновлюваних джерел, і засобами вимірювання, контролю й управління витратами паливно-енергетичних ресурсів.