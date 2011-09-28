Борг підприємств ТКЕ загрожує своєчасному початку опалювального сезону

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення першому віце-прем`єру - міністру економічного розвитку і торгівлі України Андрію КЛЮЄВУ терміново вжити заходи щодо забезпечення розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики з компанією «Газ України» за спожитий природний газ.

Про це повідомляє департамент інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Згідно з повідомленням, на сьогодні заборгованість теплопостачальних підприємств перед ДК «Газ України» за спожитий природний газ становить за 2010 рік 2,9 млрд. грн. (рівень розрахунків за цей період - 82%), зокрема ВАТ «Київенерго» - 0,23 млрд. грн. Борг за 2011 рік - 3,9 млрд. грн. (рівень розрахунків за цей період - 67%), зокрема ВАТ «Київенерго» - 1,2 млрд. грн.

Як наголошується в повідомленні, питання заборгованості теплопостачальних підприємств є одним з пріоритетних, оскільки заборгованість загрожує своєчасному початку опалювального сезону.

Зважаючи на вимоги законодавства України щодо постачань природного газу тільки за умови забезпечення його 100-ної оплати грошима (постанова Кабінету міністрів України від 27.12.01 № 1729, Закон України «Про принципи функціонування ринку природного газу» та ін.), а також те, що газопостачання підприємствам комунальної теплоенергетики в опалювальному періоді 2011-2012 рр. неможливе без позитивного вирішення питання про проведення повних розрахунків, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ доручив терміново вирішити питання оплати за спожитий природний газ.