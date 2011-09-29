Делегація "Нафтогазу" відбула до Москви на переговори з "Газпромом"

Делегація НАК "Нафтогаз України" сьогодні відбула до Москви на переговори з ВАТ "Газпром".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

Він не навів інших подробиць, зазначивши лише, що під час переговорів обговорюватиметься широке коло питань.

За даними джерела агентства УНІАН в Міненерговугіллі, українську делегацію очолює голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів переговори з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єром Володимиром ПУТІНИМ.

Піздніше прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що «Росія погодилася з нами щодо створення тристороннього консорціуму за участю ЄС. Це, безумовно, підвищить надійність нашої газотранспортної системи і створить можливість для Європи безперебійно одержувати газ».

Він також налогосив, що «говорити про ціну зараз зарано. Орієнтири є, ми до цих орієнтирів рухатимемося». За його словами, орієнтири щодо ціни на газ є прийнятними для України, хоча, за словами глави уряду, ще мають пройти переговори. Їх планується завершити у жовтні. Це пов`язано з тим, що у цей період йде формування економічних показників і бюджету на 2012 рік. «У 2012 рік ми маємо вже увійти з упевненістю щодо такого надзвичайно важливого показника, як ціна на газ, умови поставок газу, транспортування газу. Ми не можемо входити так невизначено, як увійшли, наприклад минулого року. І ви знаєте, до якого величезного колосального збитку для країни призвела ця ситуація», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 року.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України у І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпроти, заниженою.