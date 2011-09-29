Делегація "Нафтогазу" відбула на переговори з "Газпромом"
11:44, 29 вересня 2011Енергетика
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Делегація НАК "Нафтогаз України" сьогодні відбула до Москви на переговори з ВАТ "Газпром".
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.
Він не навів інших подробиць, зазначивши лише, що під час переговорів обговорюватиметься широке коло питань.
За даними джерела агентства УНІАН в Міненерговугіллі, українську делегацію очолює голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.
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