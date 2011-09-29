ЄБРР виділить 200 млн. євро на реабілітацію гідроелектростанцій в Україні

Європейський банк реконструкції і розвитку і ПАТ «Укргідроенерго» підписали кредитну і проектну угоду про надання кредиту у розмірі 200 млн. євро на проект реабілітації гідроелектростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні документи підписали сьогодні у Києві міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, голова правління «Укргідроенерго» Ігор СИРОТА, а також керуючий директор з енергетики ЄБРР Ріккардо ПУЛІТІ.

Кредит буде надано компанії на 15 років під державні гарантії.

У рамках проекту планується провести модернізацію і реконструкцію 21-го гідроагрегату на 6 гідроелектростанціях «Укргідроенерго»: Київської ГАЕС, Канівської, Кременчуцької, Дніпродзержинської, Дніпровської-1, Дніпровської-2 ГЕС.

Очікується, що за підсумками реконструкції встановлена потужність гідроагрегатів сумарно збільшиться на 80 МВт.

Термін служби агрегатів буде подовжено на 30-40 років з підвищенням КПД їх роботи.

Довідка УНІАН. У 1995 році урядом України було ухвалено рішення про проведення реабілітації усіх ГЕС Дніпровського і Дністровського каскаду за рахунок власних коштів і кредитів Світового банку (СБ).

У вересні 2005 року Світовий банк виділив для проекту реабілітації гідроелектростанцій України 106 млн. дол. позики. Верховна Рада у грудні 2005 року ратифікувала відповідну угоду. Загальна вартість проекту реабілітації українських ГЕС становить 361,8 млн. дол. Решта коштів закладається у тарифі "Укргідроенерго".

3 лютого 2010 року Кабінет міністрів України і Світовий банк підписали додаткову кредитну угоду в рамках реалізації проекту реабілітації українських гідроелектростанцій про виділення 60 млн. дол.

У результаті реалізації проекту ресурс роботи 46 агрегатів на дев`яти ГЕС буде продовжено на 30-40 років, виробництво електроенергії збільшиться на 453 млн. кВт/год, маневрові потужності – на 160 МВт. У цілому проект реалізовуватиметься протягом шести років.

У 1996-2002 рр. було виконано перший етап реконструкції усіх ГЕС Дніпровського каскаду і Дністровської ГЕС за рахунок власних коштів, кредиту СБ і гранту уряду Швейцарії. Було реконструйовано 16 гідроагрегатів на трьох ГЕС Дніпра і замінено застаріле обладнання на всіх ГЕС компанії.

У 2002-2005 рр. реконструкція тривала за рахунок власних коштів.

Реконструкція на дев`яти діючих ГЕС виконується в два етапи: перший – з 1996 року по червень 2002 року, другий – з 2006 року по 2017 рік.