«Нафтогаз» повинен був у госпсуді доводити збитки внаслідок газових угод - Сірий

Адвокат екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ вважає, що національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повинна була у господарському суді доводити факт нанесення збитків їй внаслідок підписання газових угод у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СІРИЙ заявив сьогодні під час судових дебатів на засіданні суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

«Правовою дикістю є пред’явлення фізичній особі позову в розмірі 1,5 млрд. грн. внаслідок виконання чинних договорів», - сказав М.СІРИЙ.

За словами адвоката, якщо «Нафтогаз» вважає, що такі збитки були завдані, то такий факт має встановлюватися, перш за все, в порядку господарського судочинства.

«Тільки після того як ця шкода буде підтверджена ухвалою господарського суду, можна говорити про завдані збитки, якщо такі мали місце», - наголосив він.

Водночас, на його думку, господарський суд навіть не взяв би до розгляду такий позов, оскільки угоди з Росією підписані від імені Держави Україна.

«Хто забезпечував виконання цих угод? Також Держава Україна у загальному вимірі. Кому спричинена шкода? Державі Україна. Господарський суд запитає, позов до кого? Це маразм. Позов, коли сам собі спричинить шкоду тим, що сам уклав, сам забезпечив виконання і сам на весь світ розказує про спричинення шкоди. Безперечно, такий позов неможливий в порядку господарського судочинства. Але, як видається, він можливий в кримінальному судочинстві», - сказав М.СІРИЙ.

«Якщо підприємство вважає, що йому спричинено шкоду, воно має зібрати весь свій інтелектуальний, юридичний потенціал, сформувати суть позову, направити його до господарського суду і там щось довести», - резюмував М.СІРИЙ.