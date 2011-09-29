ФДМУ виставив на продаж майно Дибинецької та Богуславської ГЕС

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурси з продажу цілісних майнових комплексів (ЦМК) Дибинецької та Богуславської ГЕС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, початкова вартість продажу ЦМК Дибинецької ГЕС (Богуславський район, Київська обл.) становить 1,73 млн. грн.

Початкова вартість продажу ЦМК Богуславської ГЕС (м. Богуслав) - 3,4 млн. грн.

Як відзначили у ФДМУ, продаж даних об`єктів сприятиме збереженню існуючих і створенню нових робочих місць, а також збереженню профілю діяльності ГЕС. Також серед основних умов конкурсів: реконструкція, капітальний ремонт гідроспоруд і будівель ГЕС, модернізація існуючого і встановленого енергетичного обладнання, систем захисту, автоматизації і обліку електроенергії.