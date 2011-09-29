"Нафтогаз" і ExxonMobile домовилися про освоєння родовищ нетрадиційних вуглеводнів

НАК «Нафтогаз України» і ExxonMobile-копорейшен (США) домовилися про співробітництво у сфері спільної розвідки й освоєння родовищ нетрадиційних вуглеводнів (сланцевий газ, метан вугільних родовищ) в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду представники компаній підписали сьогодні в Києві.

Як уточнив журналістам після підписання угоди заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН, у рамках угоди ExxonMobile планує працювати на території західного регіону України, а також у районі Донецької та Дніпровської западин.