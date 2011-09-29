"Нафтогаз": "Газпром" зацікавлений у спільній розробці структури Паласа

ВАТ «Газпром» зацікавлене у спільній з НАК «Нафтогаз України» розробці нафтогазоносної структури Паласа (західна частина шельфу Чорного моря).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів у Києві заступник голови правління ВАТ «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН.

Водночас він не зміг уточнити, чи буде підписано відповідну угоду між компаніями під час сьогоднішньої енергетичної конференції в Києві, присвяченої питанням розвитку і модернізації української ГТС.

В.ЧУПРУН також повідомив, що «Нафтогаз» має намір підписати угоду з італійським концерном Eni, яка, зокрема, передбачатиме спільну реабілітацію газових свердловин західного регіону України.

Нагадаємо, у грудні 2010 року глава російського газового холдингу Олексій МІЛЛЕР і голова українського Міненерговугілля Юрій БОЙКО домовилися про створення двох спільних підприємств: з видобутку газу з вугільних пластів на території України і з розробки структури Паласа на шельфі Чорного моря.

У березні 2011 року Рада директорів ВАТ «Газпром» доручила правлінню холдингу продовжити роботу з Україною зі створення спільних підприємств у сфері видобутку вуглеводнів.

21 червня п.р. голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив журналістів у Москві, що НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» приступили до створення спільного підприємства з розробки шельфу Чорного моря.

При цьому голова «Нафтогазу» відмовився повідомити терміни завершення процедури створення СП, відзначивши, що ведеться оцінка необхідних інвестицій і витрат.