Азаров вважає перспективним створення в Україні СП із Кореєю з виробництва світлодіодів
13:20, 29 вересня 2011Енергетика
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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає перспективним створення в Україні спільного підприємства з Кореєю з виробництва світлодіодів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Корея КІМ Хван Сіком.
«Перспективним напрямком може стати створення в Україні українсько-корейського підприємства з виробництва потужних світлодіодів для енергозберігаючих освітлювальних приладів», - сказав М.АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ у ході зустрічі з прем`єр-міністром Кореї також заявив, що Україна зацікавлена в співробітництві з Кореєю у галузі авіабудування.
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