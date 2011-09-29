Азаров вважає перспективним створення в Україні СП із Кореєю з виробництва світлодіодів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає перспективним створення в Україні спільного підприємства з Кореєю з виробництва світлодіодів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Корея КІМ Хван Сіком.

«Перспективним напрямком може стати створення в Україні українсько-корейського підприємства з виробництва потужних світлодіодів для енергозберігаючих освітлювальних приладів», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ у ході зустрічі з прем`єр-міністром Кореї також заявив, що Україна зацікавлена в співробітництві з Кореєю у галузі авіабудування.