«ДонПромБізнес» не допущено до конкурсу на концесію «Ровеньки-» і «Свердловантрациту»

Міністерство енергетики і вугільної промисловості не допустило ТОВ «ДонПромБізнес» (Донецьк), яке є дочірньою компанією Coal Energy S.A. (Люксембург), до участі у конкурсах на право концесії цілісних майнових комплексів найбільших державних вуглевидобувних об`єднань «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит».

Про це йдеться у повідомленні Coal Energy S.A., розміщеному на сайті Варшавської фондової біржі.

Coal Energy S.A. також заявляє, що не буде оскаржувати рішення Міненерговугілля.

Як повідомляв УНІАН, на участь у конкурсах на право концесії «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» окрім недопущеного «ДонПромБізнесу» подали також заявки ДТЕК і ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» (обидва - Донецьк).

Міненерговугілля 11 серпня п.р. оголосило конкурси з передачі в концесію цілісних майнових комплексів «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» (обидва – Луганська область). Активи підприємств передбачається передати в концесію на 49 років. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 10 жовтня.

Довідка УНІАН. До структури Coal Energy S.A. входять 10 вугільних шахт, а також активи з переробки вугільних відвалів і збагачення.

100% статутного капіталу Coal Energy належить компанії Lycaste Holdings Limited (Кіпр), якою в рівних частках володіють Віктор і Марина ВИШНЕВЕЦЬКІ.

Група ПрАТ «Донецьксталь», контрольована російським бізнесменом Віктором НУСЕНКІСОМ, об`єднує активи у вугільній, металургійній і машинобудівній галузях. У вугільній сфері в Україні групі, зокрема, належить шахтоуправління «Покровське» (раніше вугільна компанія «Шахта «Червоноармійська – Західна № 1») що спеціалізується на видобутку коксівного вугілля. Крім того, група співробітничає з ДП «Макіїввугілля».

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ. До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (яке об’єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», орендне підприємство «Добропіллявугілля» і п`ять збагачувальних фабрик.