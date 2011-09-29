Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні".

Про це УНІАН повідомили у прес-служби глави держави.

Закон визначає, що пріоритетні напрями інноваційної діяльності – це науково і економічно обґрунтовані та визначені відповідно до цього закону напрями провадження інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, створення високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання високоякісних послуг та збільшення експортного потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних та світових науково-технічних досягнень.

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні поділяються на стратегічні і середньострокові пріоритетні та затверджуються Верховною Радою на період до 10 років.

Середньострокові пріоритетні напрями визначаються на період до 5 років і спрямовані на виконання стратегічних пріоритетних напрямів.

Пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їхнє прогнозно-аналітичне обґрунтування готує центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності та подає до Кабінету міністрів України.

Підготовка пропозицій щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їхнє прогнозно-аналітичне обґрунтування здійснюється у рамках державних цільових програм прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку України, що розробляються згідно із законами «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» і «Про державні цільові програми». Підготовка зазначених пропозицій здійснюється із залученням Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів.

Подані центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності пропозиції стратегічних пріоритетних напрямів та їхнє обґрунтування схвалюються Кабінетом міністрів і подаються Верховній Раді у вигляді проектів законів до 1 березня передостаннього року дії попередніх стратегічних пріоритетних напрямів.

Стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії; освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки; освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їхнє оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій тощо.

Середньострокові пріоритетні напрями формуються на основі стратегічних пріоритетних напрямів, визначених цим законом, з метою поетапного забезпечення їхньої реалізації на загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні".