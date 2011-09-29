Білорусь з 1 жовтня знижує експортне мито на нафту

Мінськ. Білорусь з 1 жовтня 2011 року знижує ставки експортних мит на нафту і низку нафтопродуктів, що вивозяться з території республіки за межі митної території Митного союзу, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Відповідне рішення міститься в постанові Ради Міністрів від 28 вересня 2011 року №1298, яка набуває чинності з 1 жовтня, повідомляє прес-служба білоруського уряду.

Так, ставка вивізного митного збору на 1 тонну сирої нафти з жовтня знижується з 444,1 дол. до 411,4 дол. На нафту із вмістом сірки, за винятком сирої нафти, що видобувається на Верхньочонському, Талаканському, Дулисмінському, Західно-Аянському, Ярактінському, Марківському нафтогазоконденсатних родовищах, Алінському і Данилівському газонафтових родовищах, експортне мито становитиме з 1 жовтня 204,5 дол. На світлі нафтопродукти (легкі дистиляти, середні дистиляти, газойлі) встановлено мито у розмірі 271,5 дол. за тонну, на бензини товарні та прямогінний бензин - 370,2 дол.

Мито на темні нафтопродукти (рідкі палива, масла, відпрацьовані нафтопродукти) з 1 жовтня становитиме 271,5 дол., на пропан, бутани, етилен, пропилен, бутилен і бутадієн, інші зріджені гази - 196,6 дол., нафтовий вазелін, мінеральний віск і аналогічні продукти - 271,5 дол. Ставка вивізного митного збору за 1 т нафтового коксу і бітуму, інших залишків від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід, буде 271,5 дол., бензолу, толуолу, ксилолів - також 271,5 дол.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі з 1 вересня 2011 року, згідно з постановою Ради Міністрів від 29 серпня 2011 року №1151, ставки експортних мит на нафту і нафтопродукти були підвищені. Зокрема, ставка вивізного митного збору на 1 т сирої нафти була підвищена з 438,2 дол. до 444,1 дол. На нафту із вмістом сірки, за винятком сирої нафти, експортне мито становило 205 дол. На світлі нафтопродукти (легкі дистиляти, середні дистиляти, газойлі) діяло мито 297,5 дол. за 1 т, на бензини товарні та прямогінний бензин - 399,7 дол.

Мито на темні нафтопродукти (рідкі палива, масла, відпрацьовані нафтопродукти) становило 207,4 дол., на пропан, бутани, етилен, пропилен, бутилен і бутадієн, інші зріджені гази - 192 дол., нафтовий вазелін, мінеральний віск і аналогічні продукти - 207,4 дол. Крім того, ставка вивізного митного збору за 1 т нафтового коксу і бітуму, інших залишків від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід, дорівнювала 204,6 дол., бензолу, толуолу, ксилолів - 293,6 дол.

Довідка УНІАН. Постановою Ради Міністрів від 28 вересня 2011 року №1298 внесено зміни до постанови Ради Міністрів від 31 грудня 2010 року №1932 «Про встановлення ставок вивізних митних зборів щодо нафти сирої та окремих категорій товарів, вироблених із нафти, і визнанні такими, що втратили чинність деяких постанов Ради Міністрів Республіки Білорусь». Документ прийнято відповідно до указу від 31 грудня 2010 року №716 «Про ставки вивізних митних зборів».