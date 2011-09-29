НКРЕ підвищила граничні ціни на газ для промспоживачів і бюджетників

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) з 1 жовтня підвищила граничний рівень цін на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій на 11,85%, або на 358,5 грн. - до 3,382 тис. грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і поставку).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на засіданні НКРЕ у четвер, 29 вересня.

При перегляді цін регулятор виходив з прогнозної вартості імпортного газу для України у ІV кварталі поточного року на рівні 401 дол. за 1 тис. кубометрів. Також при перегляді цін враховувалося коливання курсу гривні до долара.

Як повідомляв УНІАН, востаннє граничний рівень цін для цих категорій споживачів переглядався регулятором у червні цього року, внаслідок чого з 1 липня гранична ціна на газ для них була підвищена на 18,4% - до 3023,5 тис. грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і поставку).