«Чорноморнафтогаз»: витік газу з бурової в Азовському морі не вплинув на його поставки до Криму
Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АР Крим) заявляє, що, незважаючи на викид газу з аварійної свердловини на морській стаціонарній платформі Стрілкового родовища в Азовському морі, перебоїв з «блакитним» паливом в Криму немає.
Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.
«Природний газ з діючої свердловини видобувної платформи продовжує надходити в газотранспортну систему півострова. Газопостачання йде у звичайному режимі», - зазначається у повідомленні.
На підприємстві створено оперативний штаб з ліквідації аварії.
«Чорноморнафтогаз» повідомив також, що аварійна свердловина буде повністю заглушена за допомогою спецобладнання.
Стрілкове родовище ввели в експлуатацію на суші у 1970 році, у морі - в 1981-му, після будівництва льодостійкої нежилої платформи МСП-112. Об`єм видобутку з родовища становить 10 тис. кубометрів газу на добу.
Як повідомляв УНІАН, 28 вересня в Азовському морі біля Арабатської Стрілки (Генічеський район, Херсонська область) на буровій вишці стався витік природного газу.
Інцидент стався під час проведення капітального ремонту на свердловині.
В результаті витоку газу ніхто не постраждав, забруднення навколишнього середовища не сталося. Ліквідація витоку газу з свердловини триває.