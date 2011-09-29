«Чорноморнафтогаз»: витік газу з бурової в Азовському морі не вплинув на його поставки до Криму

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АР Крим) заявляє, що, незважаючи на викид газу з аварійної свердловини на морській стаціонарній платформі Стрілкового родовища в Азовському морі, перебоїв з «блакитним» паливом в Криму немає.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Природний газ з діючої свердловини видобувної платформи продовжує надходити в газотранспортну систему півострова. Газопостачання йде у звичайному режимі», - зазначається у повідомленні.

На підприємстві створено оперативний штаб з ліквідації аварії.

«Чорноморнафтогаз» повідомив також, що аварійна свердловина буде повністю заглушена за допомогою спецобладнання.

Стрілкове родовище ввели в експлуатацію на суші у 1970 році, у морі - в 1981-му, після будівництва льодостійкої нежилої платформи МСП-112. Об`єм видобутку з родовища становить 10 тис. кубометрів газу на добу.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня в Азовському морі біля Арабатської Стрілки (Генічеський район, Херсонська область) на буровій вишці стався витік природного газу.

Інцидент стався під час проведення капітального ремонту на свердловині.

В результаті витоку газу ніхто не постраждав, забруднення навколишнього середовища не сталося. Ліквідація витоку газу з свердловини триває.