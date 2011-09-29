НКРЕ збільшила тарифи ТЕЦ на виробництво електричної та теплової енергії на 10%
17:19, 29 вересня 2011Енергетика
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Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила тарифи ТЕЦ на виробництво електричної і теплової енергії в середньому на 10% з 1 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні в четвер.
Тариф переглянутий у зв`язку з підвищенням рівня граничної ціни на газ для промспоживачів з жовтня на 11,85% - до 3382 грн. за тисячу кубометрів.
Тарифи на виробництво теплової енергії переглянуті для 43 підприємств, на виробництво електричної енергії - для 25.
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