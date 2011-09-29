НКРЕ знизила «зелені» тарифи на жовтень в середньому на 5,3%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) знизила тарифи на електроенергію, яку виробляють з альтернативних джерел, на жовтень 2011 року в середньому на 5,3% порівняно зі встановленими для вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 29 вересня.

Зокрема, тариф на електроенергію, яка виробляється на вітроустановках, зменшиться з 129,69 коп. до 122,77 коп./кВт-год, на електростанціях на біопаливі – з 142,03 коп. до 134,46 коп./кВт-год, на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) – з 88,92 коп. до 84,18 коп./кВт-год, на сонячну енергію, яка виробляється установками, розташованими на землі, – з 533,54 коп. до 505,09 коп. за 1 кВт-год, на дахах – з 489,08 коп. до 463 коп./кВт-год (все без ПДВ).

Нагадаємо, «зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії і характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи коригуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату їх розрахунку на наступний місяць.