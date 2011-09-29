Концерн «Белнефтехим» буде перетворено на холдинг

Мінськ. До кінця 2011 року всі нафтохімічні підприємства Білоруського державного концерну з нафти і хімії (концерн «Белнефтехим») будуть перетворені на єдиний холдинг.

Про це повідомили власному кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь у прес-службі концерну «Белнефтехим».

Згідно з повідомленням, «Рада концерну на своєму засіданні 28 вересня схвалила запропоновану концепцію створення холдингу і ухвалила рішення направити відповідний пакет документів до Ради міністрів Білорусі для розгляду і ухвалення рішення».

На засіданні ради концерну розглянуто питання щодо поетапної комерціалізації концерну і створення на його базі великої фінансово-промислової організації на принципах холдингу з метою підвищення ефективності управління нафтохімічною галуззю.

У засіданні взяли участь і виступили представники зацікавлених міністерств і відомств.

Нагадаємо, 23 вересня президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що Сбербанк Росії оцінив активи ВАТ "Беларуськалий" у 30 млрд. дол.

26 вересня на зустрічі з президентом Білорусі О.ЛУКАШЕНКОМ голова концерну Ігор ЖИЛІН обговорив питання створення холдингу.

Довідка УНІАН. Держконцерн "Белнефтехим" створено у квітні 1997 р., він є держмонополістом, який об`єднує більш як 60 організацій з видобутку, переробки і транспортування нафти, нафтопродуктозабезпечення, хімії і нафтохімії, низку наукових, проектно-конструкторських, будівельних, ремонтних і пусконалагоджувальних організацій, а також широку товаропровідну мережу на зарубіжних ринках, у т.ч. обидва НПЗ - у Мозирі і Новополоцьку, Солегорський калієвий комбінат "Беларуськалий". Держконцерн забезпечує понад 30% промислового виробництва Білорусі і основну частину доходів від експорту.