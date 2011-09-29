Для модернізації ГТС при об'ємі прокачування газу 110 млрд. куб. м необхідно 3,2 млрд. дол. – ТЕО

Для модернізації української газотранспортної системи з розрахунком щорічного прокачування газу 110 млрд. кубічних метрів необхідно 3,2 млрд. доларів інвестицій.

Як повідомив УНІАН заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА, такі дані результатів ТЕО модернізації ГТС оприлюднив сьогодні на енергетичній конференції в Києві представник компанії - розробника ТЕО MOTT McDonald.

В.МАКУХА також повідомив, що за розрахунками компанії, для модернізації ГТС з розрахунком щорічного прокачування 14 млрд. кубометрів газу потрібно близько 6 млрд. дол.