Модернізація ГТС з фінансуванням ЄБРР, ВБ і ЄІБ може розпочатися наступного року

Модернізація української газотранспортної системи з фінансуванням Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовим банком (СБ) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) може розпочатися в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР на спільному брифінгу з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ після двосторонньої зустрічі.

«Я вважаю, що в наступному році можна очікувати, що фактично почнуться технічні роботи з реконструкції цієї ділянки», - сказав Г. ЕТТІНГЕР.