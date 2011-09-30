ЄК готова надати консультації з реформування «Нафтогазу» - Еттінгер

Єврокомісія готова надати консультативну допомогу у реформуванні НАК «Нафтогаз Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР на спільному брифінгу з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ після двосторонньої зустрічі.

«Ця процедура перебуває в руках Міністерства енергетики України та українського уряду. Ми зі свого боку готові надавати і будемо надавати консультаційну підтримку», - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

При цьому він висловив сподівання, що суттєвий прогрес у питанні реформування «Нафтогазу» може бути досягнутий протягом найближчих 6 місяців. «Ми намітили собі цілі і зробимо все можливе, щоб у наступні 6 місяців ми якомога більше наблизилися до виконання цієї мети», - сказав Г.ЕТТІНГЕР.