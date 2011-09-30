Україна і Росія не розглядають варіант зниження транзитної ставки на газ - Бойко

Україна і Росія не розглядають варіант зниження транзитної ставки в переговорах про зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО на спільному брифінгу з єврокомісаром Гюнтером ЕТТІНГЕРОМ після двосторонньої зустрічі.

«Ми не розглядали варіант зниження ставки транзиту на всіх етапах переговорів», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що на даний момент представники НАК «Нафтогаз Україна» ведуть з російськими колегами переговори з широкого спектру питань, поставлених президентами Росії і Україні в ході останньої зустрічі.

Він підкреслив, що реалізація цих домовленостей відбудеться найближчим часом. «Реалізація буде відбуватися швидко, оскільки нам поставлено завдання з урахуванням наближення опалювального сезону знайти компромісне рішення, яке влаштувало б обидві сторони в досить стислі терміни», - сказав Ю.БОЙКО.

На уточнююче запитання, коли можна чекати результатів переговорів, Ю.БОЙКО сказав, що вони з`являться до найближчої зустрічі президентів України і Росії.

«До наступної зустрічі президентів», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сказав, що засідання Міждержавної українсько-російської комісії бажано проводити, "але, на мою думку, бажано проводити з конкретним змістом".

В.ЯНУКОВИЧ запропонував вже цієї осені провести засідання Міждержавної українсько-російської комісії. Він зазначив, що у відносинах України і Росії накопичилися питання, які потребують швидкого вирішення, і найголовніше з них - співробітництво в енергетичній сфері.

На думку глави Української держави, ці питання можна швидко вирішити, оскільки вже вони опрацьовані урядами і підкомісіями Міждержавної українсько-російської комісії. В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що бажано провести засідання цієї комісії під головуванням двох президентів до проведення другого Українсько-Російського форуму, який пройде на рівні глав держав у жовтні 2011 року в Донецьку.