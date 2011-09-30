Єврокомісія подає до суду на 18 країн ЄС за порушення на енергетичному ринку

Єврокомісія подасть до суду на 18 країн Євросоюзу з 27 за невиконання ними умов так званого "третього енергетичного пакету", який мав допомогти країнам лібералізувати газовий ринок. Про це повідомляє AFP.

Аналогічні кроки будуть зроблені Єврокомісією щодо 17 країн Євросоюзу щодо електричного ринку. До яких саме держав Єврокомісія має претензії, не повідомляється. Інформагентство уточнює, що Великій Британії, Франції та Іспанії загрожують розгляди і щодо газового, і електричного ринку, а до Німеччини, Італії і Польщі питань немає.

Відповідно до "третього енергопакету", спрямованого на розвиток конкуренції на енергетичних ринках, видобувні компанії не можуть одночасно володіти розподільними і транспортними мережами. У ЄС прийняли зазначений пакет в 2009 році, маючи надію понизити залежність від "Газпрому", який забезпечує більш як чверть поставок газу до Європи. У свою чергу, в концерні виступали проти ухвалення пакету, нагадує Лента.ру.

Як зазначає Reuters, 29 вересня в Єврокомісії висловили сумніви щодо того, що ЄС до 2014 року вдасться створити єдиний газовий і електричний ринки. Серйозним ускладненням в ЄС вважають те, що законодавства багатьох учасників Євросоюзу дотепер не адаптовано до норм "третього пакету".

27 вересня Єврокомісія ініціювала проведення обшуків в офісах дочірніх і залежних компаній "Газпрому" у низці країн Центральної і Східної Європи, а також кількох покупців газу у концерну (польська PGNiG, німецькі EON Ruhrgas і RWE) за підозрою у порушенні антимонопольного законодавства. У свою чергу, в концерні відкинули ці підозри і пообіцяли надати властям ЄС всю необхідну підтримку в розслідуванні, що ведеться.