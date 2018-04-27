Підвищення акцизу на бензин - плюс зі знаком мінус

Мінінфраструктури пропонує з 1 січня 2012 року підвищити акциз на бензин на 10% - до 200 євро за тонну, а збір на дизпальне підняти до 120 доларів за тонну. Таким чином, зростання акцизу на високосірчисті марки дизпального може скласти 33% (з нинішніх 90 доларів до 120), а на низькосірчисті марки взагалі 300% - з 40 доларів до тих ж 120. Як вважають у міністерстві, дане рішення дозволить поповнити бюджет додатковими 4,36 млрд. гривень, які планують спрямувати на фінансування будівництва та реконструкції автодоріг. Перша реакція кожного українського автомобіліста на таку ініціативу, природно, далека від схвалення, і для цього є підстави. Однак не виключено, що в кінцевому підсумку підвищення акцизу на бензин і дизпальне для вітчизняних автовласників має більше позитиву, ніж вони думають...

Акциз - не мито

Держава не в перший раз за цей рік намагається створити додатковий стимул для зростання цін на бензин і дизпальне. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ще на початку року ініціювало введення антидемпінгових мит на імпортні нафтопродукти для бензинів (незалежно від напрямку імпорту) на рівні 130 євро/тонна, дизпального - 80 євро/тонна. З проханням почати розслідування у відомство звернулися керівники 6-ти українських НПЗ. Крім того, з 1 вересня ми повернулися до підвищених ставок акцизного збору на нафтопродукти після піврічних «канікул». Тепер Мінінфраструктури пропонує з 1 січня 2012 року підвищити акциз на нафтопродукти, що дасть можливість збільшити фінансування автодору.

З одного боку, всі перераховані ініціативи ведуть до збільшення ціни бензину та дизпального для кінцевого споживача. Але необхідно пам`ятати: якщо від введення антидемпінгових мит на імпортні нафтопродукти виграють виключно власники українських нафтопереробних заводів, то у випадку з акцизом повинен виграти бюджет. Відповідно, підвищення акцизу не можна розглядати як виключно негативний чинник. До того ж, бензиновий акциз є цільовим збором і за ідеєю повинен направлятися виключно на будівництво та реконструкцію автодоріг, про жахливий стан яких, думаю, не потрібно нікому розказувати.

Про чорний ринок забули

Але є в пропозиції Мінінфраструктури і відвертий прорахунок. Як вважає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, в ініціативі міністерства можна побачити традиційний український підхід до вирішення проблеми. «Глава Мінінфраструктури Борис Колесніков незадоволений рівнем збирання акцизу з нафтопродуктів, що спрямовується на розвиток автодорожнього комплексу. При цьому він забуває, що проблема адміністрування податків пов`язана, в першу чергу, з великим тіньовим сегментом на ринку нафтопродуктів - контрабандою та фальсифікатом, а також незадовільним рівнем сплати податків на деяких українських нафтопереробних заводах. Однак, замість того, аби посилити контроль тіньового обігу нафтопродуктів і змусити всіх учасників ринку платити акциз в повному обсязі, Мінінфраструктури хоче закрити прогалину в бюджетних надходженнях за рахунок тих, хто і так справно платить акциз», - зазначає експерт.

За його словами, все це нагадує ситуацію в ЖКГ, коли замість того, щоб закрити дірку в трубі або утеплити стару хрущовку, збільшують тарифи на комунальні послуги для населення.

Говорячи про те, наскільки велика ймовірність підвищення акцизу, проти якого виступає, наприклад, Міненерго, С.Куюн зазначив, що в українських органах влади відсутня практика конструктивного діалогу між відомствами.

«Питання вирішуються за принципом: ти мені - я тобі. Пропозиція Мінінфрастуктури неконструктивна за своєю суттю, вона не вирішить проблему наповнюваності бюджету «Укравтодору», бо тіньовий сектор ринку нафтопродуктів лише збільшиться. Податків вони більше не зберуть, а ціна бензину зросте. Чесні імпортери та виробники палива будуть виплачувати збільшений акциз і підвищувати ціни для споживачів, а тіньовий сектор - нарощувати прибуток, підтягуючи ціни до легальних операторам ринку», - прогнозує С.Куюн.

Він також відзначив, що підвищення акцизу призведе до зростання цін на паливо для промислових споживачів, зокрема сільськогосподарського комплексу. Цей фактор, на його думку, може виявитися одним із найбільш вагомих аргументів проти такого рішення.

Чим виправдати підвищення?

Але, як вже було сказано, підвищення акцизу не можна розглядати як однозначний негатив хоча б тому, що ці гроші підуть на поліпшення стану українських доріг. Правда, є ще один нюанс, який робить підвищення не надто болючим.

Директор НТЦ «Психея» Сергій Сапегін відзначає, що, оцінюючи підвищення акцизу, варто враховувати, що його розмір не має вирішального впливу на формування вартості нафтопродуктів на українському ринку.

«Основним чинником у даному випадку є кон`юнктура на світовому ринку нафти. За нашими оцінками, завдяки падінню цін на нафту у світі, в Україні на сьогоднішній день існує потенціал для зниження вартості бензину марки А-95 на 26 копійок. Це поточна ситуація, а в перспективі ми прогнозуємо подальше зниження цін на нафту, відповідно, і на нафтопродукти. Тому, розглядаючи можливість підвищення акцизу на нафтопродукти в Україні, не варто говорити про неминучість росту цін на бензин і дизпальне для кінцевого споживача. Фактор зростання акцизу в ціні бензину може бути компенсований наступного року ситуацією на світовому ринку нафти», - переконаний експерт.

Закликаючи не драматизувати ситуацію, С.Сапегін в той же час висловив жаль у зв`язку з непослідовністю дій уряду в цій сфері.

«Ще місяць тому у нас діяли знижені ставки акцизу, з 1 вересня їх повернули на нормальний рівень, а тепер планують підвищити. Рішення про зниження акцизів, яке прийняли півроку тому, насправді погіршило ситуацію для кінцевого споживача нафтопродуктів - автомобіліста. За останній рік українські дороги стали ще гіршими, відповідно, витрата бензину збільшилася. В результаті, витрати середнього автомобіліста на бензин не знизилися, а навпаки зросли на 15% -20%. Таму варто розібратися: низький акцизний збір на бензин - це добро, чи зло для автовласників», - зазначив С.Сапегін.

Залишається ще один важливий нюанс - ефективність використання бюджетних коштів. Якщо у нас, як і раніше, будуть латати ями на дорогах під осіннім дощем або в весняну непогоду, то ніяке підвищення акцизу не допоможе...

Петро Черних (УНІАН)