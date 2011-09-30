Газові переговори продовжаться наступного тижня

Москва. Переговори щодо співпраці в газовій сфері між Україною і РФ продовжаться наступного тижня.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками сьогоднішніх переговорів у Москві глави «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

«Зустріч пройшла в конструктивному ключі. Ухвалено рішення продовжити переговори наступного тижня», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сказав, що засідання Міждержавної українсько-російської комісії бажано проводити, "але, на мою думку, бажано проводити з конкретним змістом".

В.ЯНУКОВИЧ запропонував вже цієї осені провести засідання Міждержавної українсько-російської комісії. Він зазначив, що у відносинах України і Росії накопичилися питання, які потребують швидкого вирішення, і найголовніше з них - співробітництво в енергетичній сфері.

На думку глави Української держави, ці питання можна швидко вирішити, оскільки вже вони опрацьовані урядами і підкомісіями Міждержавної українсько-російської комісії. В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що бажано провести засідання цієї комісії під головуванням двох президентів до проведення другого Українсько-Російського форуму, який пройде на рівні глав держав у жовтні 2011 року в Донецьку.