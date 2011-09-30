Кабмін ліквідував 5 збиткових шахт на Донбасі

Кабінет Міністрів України розпорядився ліквідувати в Донбасі 5 збиткових державних вугледобувних підприємств: 3 шахти – в Донецькій області та 2 шахти – в Луганській області.

Відповідне розпорядження №912-р від 28 вересня 2011 року «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» сьогодні опубліковано на урядовому порталі.

У Донецькій області в списку на ліквідацію зазначені: Відокремлений підрозділ «Шахта №4-21» і ВП «Шахта «Лідіївка», що входять в державне підприємство «Донецька вугільна енергетична компанія», а також Технічна одиниця «Шахта ім. Кисельова», що перебуває у складі шахтоуправління ім. Лутугіна державного підприємства «Торезантрацит».

У Луганській області будуть ліквідовані ВП «Шахта №5» державного підприємства «Донбасантрацит» і ВП «Шахта «Крепенська» державного підприємства «Антрацит».

У цьому урядовому розпорядженні конкретні терміни ліквідації та джерела фінансування шахт не вказані.