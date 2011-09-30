"Дніпроенерго" має намір залучити в «Укргазбанку» і «Ощадбанку» кредити на 1,8 млрд. грн.

Енергогенеруюча компанія «Дніпроенерго» в результаті конкурсних торгів відібрала «Укргазбанк» і «Ощадбанк» (обидва – м. Київ) для залучення кредитів (3 лоти) у вигляді непоновлюваної кредитної лінії на загальну суму 1,817 млрд. грн.

Про це говориться в повідомленні компанії, опублікованому на інтернет-порталі «Державні закупівлі».

«Укргазбанк» має намір надати кредити (лот 1) на 547,15 млн. грн. до грудня 2015 року для фінансування реконструкції енергоблоку №9 (282 МВт) Криворізької ТЕС. Також банк готовий надати кредит (лот 2) на 629,05 млн. грн. до листопада 2017 року для реконструкції енергоблоку №2 (300 МВт) Запорізької ТЕС. Ефективна процентна ставка за двома кредитами «Укргазбанку» становить 14,5% річних.

«Ощадбанк» планує надати кредит (3 лот) на 641,3 млн. грн. до грудня 2016 року під ефективну процентну ставку 16% річних. Кошти будуть використані для реконструкції енергоблоку №4 (300 МВт) Запорізької ТЕС.

Пропозиція банків акцептована 28 вересня 2011 року, кредитні договори планується підписати впродовж календарного місяця.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України). Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт.

«Дніпроенерго» завершило 2010 рік із прибутком 189,179 млн. грн., тоді як чистий збиток компанії в 2009 році становив 236,049 млн. грн.

Власником 50%+1 акція компанії є НАК «Енергетична компанія України», 47,55% – ДТЕК, решти – міноритарні акціонери.